L'Audiència de Palma dona fins dilluns a Urdangarín per ingressar a la presó

L'exduc de Palma i cunyat del rei Felip VI arriba al tribunal balear perquè li notifiquin el manament de presó

Actualitzada 13/06/2018 a les 13:08

Intentar aturar la presó anant al TC

El govern veu «irreal» la petició d'indult

L'exduc de Palma, Iñaki Urdangarín, té fins dilluns per ingressar voluntàriament a la presó. El cunyat del rei Felip VI ha arribat al tribunal balear a les 12.15h procedent de Suïssa, on viu amb la família. El Tribunal Suprem ha condemnat Urdangarín a 5 anys i 10 mesos de presó per malversació, prevaricació, frau a l'administració, dos delictes fiscals i tràfic d'influències. El Suprem l'ha absolt del delicte de falsedat documental i, per això, ha rebaixat la pena 5 mesos respecte la condemna del febrer per part de l'Audiència de Palma pel cas Nóos. L'exduc de Palma ha recollit en mà la sentència i el manament d'entrada a presó i ha estat poc més de 15 minuts davant del jutge, acompanyat del seu advocat, Mario Pascual Vives. El tribunal balear ha donat cinc dies a Urdangarín per entrar a la presó. L'exduc de Palma podrà escollir qualsevol dels centres penitenciaris espanyols.A primera hora del matí, ja ha recollit el manament de presó el seu exsoci, Diego Torres, -condemnat a 5 anys i 8 mesos- i ha donat el mateix període per entrar a la presó. Falta per arribar a l'Audiència de Palma l'expresident balear Jaume Matas, condemnat a 3 anys i 8 mesos. Té fer fer-ho fins a les 14 hores.L'exduc de Palma ha arribat aquest matí a Palma en avió, procedent de Ginebra on viu amb la seva família. Urgandarín ha arribat a l'audiència balear a les 12.15h acompanyat del seu advocat, Mario Pascual Vives, i no ha fet cap declaració ni a l'entrada ni a la sortida del tribunal.El Suprem va fer pública dimarts la sentència del cas Nóos i el va condemnar de manera ferma a 5 anys 8 mesos. La pena, però, és 5 mesos més baixa que la imposada al febrer per l'Audiència de Palma perquè li retira un delicte de falsedat documental. El Suprem considera que va usar la seva «situació privilegiada» de membres de la Casa Reial com a «trampolí» per als seus negocis.El Suprem va notificar la decisió a l'Audiència de Palma que no va trigar en reaccionar. El mateix dimarts va citar Urdangarín, el seu exsoci Diego Torres (condemnat a 5 anys i 8 mesos) i l'expresident balear Jaume Matas (3 anys i 8 mesos) per recollir el manament de presó. Els donava per fer-ho de les 9h fins a les 14h d'aquest dimecres.Per evitar l'entrada a un centre penitenciari, Urdangarín pot recórrer en empara davant del Tribunal Constitucional per demanar que suspengui cautelarment l'execució de la sentència i, per tant, la seva entrada a la presó.Tanmateix, el TC no acostuma a paralitzar entrades a la presó de condemnats a més de 5 anys. Ho reconeix el mateix tribunal en la interlocutòria del cas dels feixistes que van atacar la Llibreria Blanquerna de Madrid durant la Diada del 2013 i que tenien condemnes fermes de fins a 4 anys. El TC va suspendre la seva entrada a la presó i apuntava que adoptava com a «directriu general» que la pena se situï per sobre o per sota de la frontera dels 5 anys. A penes de més de 5 anys, recorda que el legislatiu els considera ja penes «greus» i, per tant, no pot aturar l'execució de la sentència.En cas d'haver d'entrar a la presó, fonts d'institucions penitenciàries apunten que podria escollir qualsevol centre de l'estat espanyol. Si la Secretaria d'Institucions Penitenciàries considerés que el centre escollit no és adequat podria sol·licitar un canvi de centre.Urdangarín podria també demanar l'indult al govern espanyol. Aquest dimecres, la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha dit que és «irreal» valorar aquesta opció. «Som molt respectuosos amb les decisions judicial però en ocasions ja hem plantejat que no es puguin indultar els autors de delictes de corrupció, violència de gènere o delictes greus com és aquest cas», ha dit a una entrevista a RNE.