El Suprem declara il·legal acomiadar professors interins al juny per no pagar-los l'estiu

La decisió obre la porta als interins de centres públics i privats d'arreu de l'Estat a denunciar els seus acomiadaments

Actualitzada 13/06/2018 a les 15:21

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència que considera que no és legal acomiadar el 30 de juny els interins contractats durant tot el curs per no pagar-los les vacances de juliol i agost. La sentència considera que aquesta pràctica vulnera el principi de no discriminació recollit en un acord marc de la Unió Europea i que genera diferències entre els funcionaris i els interins amb contractes per a tot un curs. La decisió afecta els interins en aquesta situació que treballen tant en escoles i instituts públics com privats d'arreu de l'Estat. El Suprem ha donat la raó a una associació d'interins de Múrcia, que van presentar un recurs contra una sentència del TSJ de Múrcia. Amb aquesta sentència, que crea precedent, els interns en aquestes circumstàncies podran denunciar els seus acomiadaments a 30 de juny per aconseguir que siguin declarats nuls.La sentència del Suprem considera que és nul cessar el 30 de juny professors que han treballat durant tot per evitar haver-los de pagar les vacances de juliol i agost. Argumenta que això vulnera el principi de no discriminació recollit en l'acord marc europeu sobre les feines de duració determinada.La decisió del Suprem arriba arran d'un recurs presentat per l'Associació d'Interins Docents de la Regió de Múrcia, que representa 74 docents en aquesta situació. El TSJ de Múrcia va sentenciar que s'ajustava a dret el fet que no cobressin les vacances d'estiu i ells ho van recórrer en cassació al Suprem, que ara els ha donat la raó.En el recurs, els docents interins al·legaven que la decisió del TSJC de Múrcia establia «diferència arbitrària de tracte» entre funcionaris interins i de carrera ja que, tot i fer la mateixa feina durant tot el curs, uns cobraven retribucions al juliol i l'agost i els altres no. Al recurs, afirmaven que era una «monstruositat prohibida pel Dret Laboral» i ho comparaven amb una empresa que contracta algú perquè treballi mentre l'empresa està oberta i que quan tanca a l'estiu els acomiada i els torna a contractar al setembre per no pagar-los retribucions durant el període de vacances.El Suprem fa seus aquests arguments i afirma que hi ha una «desigualtat de tracte» que no està justificada per raons objectives. La sentència afegeix que les consideracions de tipus pressupostari no justifiquen tampoc aquesta diferenciació. La sentència afecta docents de entres no universitaris públics i privats.La Sala Contenciosa-Administrativa diu que l'Acord Marc engloba tots els treballadors, sense establir diferències en funció del caràcter públic o privat de l'empleat i, per tant, aquesta decisió afecta docents de centres públics i privats. En canvi, queden fora d'aquesta sentència els interins que s'han incorporat un cop començat el curs.Aquesta decisió afecta milers de professors d'arreu de l'estat espanyol perquè obre la porta a tots aquells que siguin acomiadats el 30 de juny a demandar per aconseguir que els seus acomiadaments siguin nuls.