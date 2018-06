El gestor cultural José Guirao assumeix el Ministeri de Cultura després de la dimissió de Huerta

Té experiència en l'àmbit de la gestió cultural pública i ha dirigit, entre d'altres, el Museu Reina Sofía

Actualitzada 13/06/2018 a les 20:59

El gestor cultural José Guirao ocuparà el càrrec de ministre de Cultura i Esports que ha quedat vacant després de la dimissió de Màxim Huerta, que ha estat set dies exercint-lo. Guirao (Pulpí, 1959) va ser director de Belles Arts i Arxius del Ministeri de Cultura entre el 1993 i el 1994. A banda, va ser director del Museu Reina Sofía de Madrid entre el 1994 i el 2001. També ha estat director de La Casa Encendida de Madrid, el centre cutural de Cajamadrid, entre el 2002 i el 2014. A més ha estat director general de la Fundación Montemadrid i és patró de la Fundación Federico García Lorca, de la Fundación Antonio Gala i de la Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella. També és professor convidat del Màster de Gestió Cultural de la Universitat Carlos III de Madrid.Llicenciat en filologia hispànica, Guirao també ha estat responsable de l'Àrea de Cultura de la Diputació Provincial d'Almería del 1983 fins al 1987. A banda, ha estat director general de Béns Culturals de la Junta d'Andalusia del 1988 al 1993.Cal recordar que Màxim Huerta ha dimitit aquest dimecres a la tarda com a ministre de Cultura i Esport després de la polèmica per la multa de 218.322 euros que va haver de pagar a Hisenda per irregularitats comeses entre el 2006 i el 2008. Huerta s'ha considerat «absolutament innocent» però ha explicat que marxa pel «bombardeig» i «l'atac» que només «busca minar el projecte de regeneració i transparència del president Sánchez».