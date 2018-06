Denuncia un motorista que li va mossegar la mà en una disputa de trànsit

Segons explica el denunciant, va tocar el clàxon per evitar una col·lisió i el motorista el va seguir per increpar-lo

Actualitzada 12/06/2018 a les 18:00

La Policia Nacional de Gijón ha tramitat una denúncia contra un motorista que, suposadament, va mossegar la mà d'un conductor que va tocar el clàxon per impedir que el motorista envaís el carril pel qual circulava.Segons va explicar el denunciat als agents, el passat 5 de juny a les 14.10 hores, mentre circulava va tenir la sensació que un motorista que circulava pel carril paral·lel se li creueria, per evitar la col·lisió va tocar el clàxon. El conductor va seguir, fins a aturar-se davant l'institut El Piles, moment en el qual es va adonar que el motorista l'havia seguit.El conductor del cotxe va baixar del vehicle i el motorista el va començar a insultar, segons ha relatat el denunciat, i fins i tot va intentar pegar-li amb el casc (que duia posat) a la cara. En intentar parar el cop amb braç, el motorista li va mossegar els dits de la mà esquerra. Una lesió confirmada per la Policia Nacional.