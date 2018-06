Troben dues menors mortes en un apartament de la brigada de la gendarmeria

Una de les hipòtesis que plantegen és que les menors podrien haver mort enverinades o per una intoxicació alimentària

Actualitzada 11/06/2018 a les 19:13

Dues nenes, nascudes l'any 2012 i 2014, han estat trobades mortes per la seva mare al seu llit, en un apartament oficial de la brigada de la gendarmeria de Limonest, a prop de Lyon. Segons informa el mitjà regional Le Progres, la mare va trobar les dues nenes mortes a les 18 hores del diumenge passat. Els Bombers personats van intentar, sense èxit, reanimar-les.La mare roman hospitalitzada en estat de shock, el pare era sergent de la brigada i no es trobava al domicili en el moment de la troballa, tots dos estaven en procès de separació La Fiscalia de Lyon ha obert una investigació i resta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. Una de les hipòtesis que plantegen els investigadors és que les menors podrien haver mort enverinades o per una intoxicació alimentària.