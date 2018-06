Societat Civil Catalana retransmetrà els partits de la selecció espanyola al mundial de Rússia

Tres joves i un tècnic de so narraran els enfrontaments íntegrament en català i a favor del triomf de la Roja

Societat Civil Catalana narrarà els partits de la selecció espanyola al mundial de Rússia, a favor del triomf de la Roja i íntegrament en català. El president de l'entitat, José Rosiñol, i el vocal de la Junta Directiva de l'entitat, Sixto Cadenas, han presentat aquest dimarts el projecte titulat 'Tots amb la Selecció Espanyola'.Rosiñol ha explicat que a Espanya es narren els partits de la selecció espanyola i a favor que guanyi «únicament en castellà i des de Madrid o des del camp». No obstant això, a Catalunya sempre s'han narrat o analitzat els partits de la nostra selecció «des de la neutralitat o fins i tot en contra que guanyi». Un fet «respectable», però que «no podem compartir».Cadenas ha confirmat que la narració es realitzarà «des del lloc en el qual la plataforma Barcelona amb la Selecció col·locarà la pantalla gegant», és a dir, al camp de futbol situat a la plaça Alfonso Comín de Barcelona. En el cas que en algun partit aquesta plataforma no posés pantalla gegant, la narració es realitzaria des de l'estudi de Ràdio Horta Guinardó.Precisament al portal digital d'aquesta emissora i en els comptes de Facebook, Twitter i Youtube de l'entitat es podrà escoltar la retransmissió dels partits. A més Cadenas ha explicat que es col·locarà una càmera «per filmar en directe a l'equip que realitzi la transmissió». De manera que no només se'ls sentirà, sinó que també se'ls podrà veure.La narració la realitzarà un equip de tres estudiants, que ha estat seleccionat a través d'un càsting, acompanyat del tècnic David Moreno.