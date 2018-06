El Suprem rebaixa la pena a Urdangarín i el condemna a 5 anys i 10 mesos

L'exduc de Palma pot recórrer en empara al TC o demanar l'indult per evitar entrar a la presó

Actualitzada 12/06/2018 a les 11:32

El Tribunal Suprem ha condemnat l'exduc de Palma, Iñaki Urdangarín, a 5 anys i 10 mesos de presó, 5 mesos menys que la pena imposada al febrer per l'Audiència de Palma pel cas 'Noos'. El Suprem el condemna per malversació, prevaricació, frau a l'administració, dos delictes fiscals i tràfic d'influències però l'absol del delicte de falsedat documental. La sentència ara ja és ferma però qui ha de decidir si Urdangarín entra a la presó és l'audiència balear. Actualment, Urdangarín està en llibertat provisional i ha de comparèixer un cop al mes davant un jutjat de Suïssa, on viu amb la família. Tot i això, l'exduc de Palma encara té alguna possibilitat d'evitar la presó: pot demanar l'indult o recórrer en empara davant el Tribunal Constitucional. Tanmateix, el TC no acostuma a paralitzar entrades a la presó de condemnats a més de 5 anys. Ho reconeix el mateix tribunal en la interlocutòria del cas dels feixistes que van atacar Blanquerna durant la diada del 2013 i que tenien condemnes fermes de fins a 4 anys. El TC va paralitzar l'entrada a la presó i apuntava que adoptava com a «directriu general» que la pena se situï per sobre o per sota de la frontera dels 5 anys. A penes de més de 5 anys, recorda que el legislatiu els considera ja penes «greus» i, per tant, no pot aturar l'execució de la sentència.En el cas del soci d'Urdangarín, Diego Torres, rebaixa la pena de 8 anys i 6 mesos fins als 5 anys i 8 mesos. En canvi, ratifica la resta de condemnes imposades per l'Audiència de Palma, entre elles la de l'expresident balear Jaume Matas, condemnat a 3 anys i 8 mesos.Pel que fa la infanta Cristina i a la dona de Torres, Ana María Tejeiro, també manté la responsabilitat de partícips a títol lucratiu en els delictes de malversació i frau dels seus marits, però no per als delictes fiscals. Pel que fa a la germana del rei Felip VI, l'Audiència de Palma l'havia condemnat a pagar solidàriament amb Urdangarín 265.088 euros. Ara, amb la sentència del Suprem, se li rebaixa la quantia fins als 136.950 euros. La quantitat rebaixada l'haurà d'afrontar el seu marit.