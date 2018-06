La policia espanyola ha registrat l'ordinador de Gimeno, el CTTI i la seu de la Generalitat on es controlen els certificats d'enviament de correus en una investigació relacionada amb l'1-O

El cap del Gabinet Tècnic del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Daniel Gimeno, ha quedat en llibertat cap a dos quarts de 7 del vespre, després que la policia espanyola el traslladés detingut a la comissaria de la Verneda, segons han confirmat fonts de la conselleria a l'ACN. La policia espanyola ha registrat aquest dimarts la seu del Departament de la Vicepresidència i d'Economia, en el marc d'una investigació relacionada amb l'organització del referèndum de l'1 d'octubre i, després de sis hores d'escorcoll, s'han endut detingut Gimeno. D'altra banda, la policia espanyola ha citat a declarar el director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), Frederic Udina, que s'ha traslladat a una comissaria i posteriorment ha quedat en llibertat. Segons fonts de la policia espanyola, els delictes que se'ls atribueixen són descobriment i revelació de secrets i desobediència.El registre a la seu del Departament d'Economia, a la Rambla de Catalunya de Barcelona, s'ha limitat a l'ordinador de Gimeno. La policia espanyola ha registrat també aquest dimarts al matí el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i la seu de la Generalitat on es controlen els certificats d'enviament de correus, a l'edifici Mediapro, però que no té cap vinculació amb l'empresa audiovisual. No hi ha hagut un escorcoll a la seu de l'Idescat, com havien apuntat algunes fonts. Els escorcolls han estat acordats pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius del referèndum. En un comunicat, fonts judicials han precisat que el magistrat no havia acordat cap detenció.