Apunyala amb un rasclet metàl·lic a un turista que li havia destrossat un castell de sorra

Actualitzada 11/06/2018 a les 17:37

Un turista alemany, de 17 anys, va rebre el passat diumenge una punyalada per l'esquena, després de destrossar un castell de sorra a la Platja de Palma, a Mallorca. L'autor dels fets era el propietari i artista de l'escultura, que dormia en una tenda de campanya a la vora.El menor anava acompanyat de dos turistes, a les 7 del matí i en estat ebri va pujar a l'escultura d'arena i la va destrossar. Quan l'autor de l'obra va veure l'escena, va decidir actuar, ferint al menor d'edat amb un rasclet metàl·lic. A causa de l'hemorràgia, la víctima es va desmaiar a uns cinquanta metres del lloc dels fets, va ser traslladat posteriorment a l'hospital de Son Llatzer on aquest dilluns ha rebut l'alta.Segons informa La Vanguardia, l'escultor és un home de 50 anys de Romania que utilitza aquestes escultures per guanyar-se la vida.