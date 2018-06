Albiol: «Espanya no es pot convertir en una gran ONG on tothom pot venir»

El popular, sobre l'acollida del vaixell Aquarius, al·lega que els recursos econòmics de l'Estat són limitats i insta la UE a coordinar l'acollida dels refugiats

Actualitzada 12/06/2018 a les 08:19

El líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que la decisió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'acollir a València el vaixell Aquarius «és adequada» però que no es pot convertir en un fet habitual «perquè els recursos econòmics de l'Estat no permeten estar constantment acollint». Després de lamentar «l'actitud» del govern d'Itàlia, Albiol ha alertat que «Espanya no es pot convertir en una gran ONG on tothom pot venir». El líder del PPC ha instat la Unió Europea a implicar-se amb l'acollida de refugiats per coordinar l'assumpte i dotar d'aportacions econòmiques els països que acullen. En aquest sentit, ha reivindicat que no pot ser un problema només dels estats de la zona del Mediterrani sinó que ha de ser una preocupació de tota la UE.