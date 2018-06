Un francès guanya un milió d'euros a la loteria per segona vegada en un any i mig

Hi ha una probabilitat entre 16 bilions que passi alguna vegada quelcom semblant

Actualitzada 08/06/2018 a les 20:30

Un francès va guanyar dues vegades un milió d'euros en una loteria paral·lela a l'Euromillones en menys d'un any i mig, segons ha informat aquesta setmana el diari gal Le Parisien. El premiat, que ha volgut mantenir l'anonimat, va segellar el seu bitllet les dues vegades a la mateixa administració de la ciutat d'Evian, als Alps francesos.Els guanys els va obtenir amb el joc MyMillion, que atribueix de forma automàtica un codi de dues lletres i set xifres a cada bitllet d'Euromillones que se segella. Cada setmana hi ha un sorteig entre tots els bitllets segellats i el jugador francès va guanyar el mateix l'11 de novembre de 2016 i el passat 18 de maig. El diari va assenyalar que l'agraciat cada setmana jugava amb els mateixos números i no apostava en altres loteries. Una probabilitat entre 16 bilions, segons els càlculs matemàtics de Le Parisien, i una probabilitat de 140 milions que s'aconsegueixi el premi dels Euromillones.