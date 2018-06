L'espot inclou algunes de les cançons de les campanyes anteriors de la marca cervesera

Actualitzada 11/06/2018 a les 18:34

Michelle Jenner i Oriol Pla són els protagonistes del nou anunci d'Estrella Damm Álex y Julia. La història, dirigida per Dani de la Torre, s'ha estrenat aquest dilluns. L'espot, que està rodat a Formentera, inclou algunes de les cançons de les campanyes anteriors de la marca cervesera.En l'anunci es veuen dos artistes, Michelle Jenner i Oriol Pla, que canten sempre versions. Durant la peça intenten trobar la seva veu. En un moment de la peça, la influència de la pel·lícula La La Land es veu reflectida quan els dos artistes cantant com si estiguessin en un musical. Al final d'aquest, es troben en un concert que dóna el grup suec Billie The Vision and The Dancers, on estan cantant la cançó Formentera de l'anunci de 2009.