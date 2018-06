Set detinguts per vendre medicaments il·legals com a suplement nutricional

El segon semestre de l'any passat van vendre un producte nutricional que va ser retirat del mercat perque suposava un greu risc per a la salut

Han sido detenidas 7 personas y se han realizado registros en las provincias de #Toledo, #Madrid y #Barcelona. pic.twitter.com/jXwXGFDsnX — Policía Nacional (@policia) 8 de juny de 2018

La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desarticulat un grup que produïa i venia medicaments il·legals com a suplements nutricionals en una operació en la qual han detingut a sis espanyols i un belga, i s'han practicat registres a Toledo, Madrid i Barcelona. Els detinguts, tres homes i quatre dones d'entre 32 i 64 anys, als quals se'ls atribueix delictes de pertinença a un grup criminal, ucontra la salut pública, frau de fluid elèctric i falsedat documental. Els detinguts utilitzaven un laboratori clandestí a Huecas (Toledo) i realitzaven l'envasat final i el magatzematge a Arroyomolinos (Madrid) per a la seva posterior distribució.A més d'aquests dos municipis, en aquesta operació s'han realitzat registres domiciliaris a Fuensalida, també a Toledo, i a la localitat barcelonina de Sant Boi de Llobregat. En ells que s'han intervingut productes a la venda dels quals podria haver generat als arrestats un benefici de milions d'euros, informen la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. També s'ha desmantellat una plantació interior de marihuana i s'han intervingut 533 plantes i la infraestructura necessària per al seu cultiu, assecat i processament.L'operació es va iniciar el passat mes de febrer quan es va detectar a l'aeroport Madrid-Barajas l'entrada de diversos paquets procedents de la Xina que contenien el principi actiu d'un medicament per tractar la disfunció eréctil, que pot representar un perill per a la salut pública sense el preceptiu control sanitari. Els investigadors van comprovar que els enviaments tenien com a destinatari un entramat familiar situat a Fuensalida i Arroyomolinos, que també rebien blísters i cartó per a medicaments. Durant el segon semestre de l'any passat els sospitosos van vendre a través d'una empresa, aparentment legal, com a producte nutricional un vigoritzant que va ser retirat del mercat per l'Agència Espanyola del Medicament perque suposava un greu risc per a la salut.Els implicats no tenien autorització sanitària per produir i distribuir medicaments i les instal·lacions que utilitzaven no eren les adequades per a la seva elaboració. El grup havia creat empreses que comptaven amb diverses marques que, sota l'aparença de productes naturals, venien medicaments susceptibles d'ocasionar greus danys a la salut. Algunes de les marques utilitzades pel grup per a la comercialització dels seus productes són Gobilor, Gobilor Gay, Fly, Titan Pils, Supermen, Camaleón, Vigonatur, Natural Lovers, Bufalo Peals, Toofort, Bicogrem Haiz, Bormeo i Bambú.