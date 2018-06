Una dona morta i un ferit greu per una explosió de gas en un domicili de Las Palmas

La dona, de 40 anys, va perdre la vida pràcticament a l'acte, el seu marit ha patit cremades de segon i tercer grau en el 50% del cos

Una dona ha mort i un home, el seu marit, ha patit cremades de caràcter greu a Las Palmas de Gran Canaria en produir-se una deflagració al seu habitatge a causa d'una fuita de gas butà, segons han informat el 112 i els Bombers. «Ha estat una deflagració per una fuita de gas. S'està investigant si ha estat fortuït o provocat», ha precisat el cap dels bombers de la ciutat, José Antonio Nóbrega, en declaracions als mitjans de comunicació en el mateix lloc dels fets.L'accident va ocórrer al voltant de les 10.09 hores, en un habitatge situat al carrer La Felicidad, un carrer d'escales del barri de Sant Roque. Els serveis de socors consideren que la dona, de 40 anys, va perdre la vida pràcticament a l'acte, en ser enganxada de ple per l'ona de la deflagració. El seu marit, que només portava pantalons curts, ha patit cremades de segon i tercer grau en el 50% del cos i ha estat evacuat en estat greu a l'hospital.Els bombers han comprovat que els habitatges de la zona no presenten cap risc, ja que el recipient metàl·lic de la bombona no va arribar a esclatar, només el gas que s'havia acumulat al punt on es va produir la ignició. El Cos Nacional de Policia ha obert ja una investigació sobre l'ocorregut, sota supervisió del jutjat de guàrdia de Las Palmas de Gran Canaria.