Milo Stucliffe cuidava el jardí de casa quan va trobar un exemplar de Crotalus atrx, l'escurçó més perillós dels Estats Units

Actualitzada 08/06/2018 a les 17:38

Milo Stucliffe és un nord-americà, resident a Texas, que el passat diumenge 27 de maig mentre cuidava el jardí de casa seva va trobar un exemplar de Crotalus atrx, l'escurçó més perillós dels Estats Units. Stucliffe va matar la serp tallant-li el cap amb un cop de pala, quan es disposava a retirar el cap de l'animal va rebre una forta mossegada. Arran d'aquest incident, Stucliffe està ingressat en estat greu a l'hospital, on ha rebut més de 26 dosis d'antídot.La història ha estat compartida a Facebook per la dona de Stucliffe, que a través de la web 'gofundme' ha creat una campanya per rebre donatius per tal que la família pugui fer front a les despeses mèdiques del tractament de Milo.