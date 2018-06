Tres delinqüents assalten a punta de pistola una casa i fereixen dues persones a trets

El pare de família ha rebut un tret al peu i el xicot de la filla té una ferida a l'esquena perquè un projectil li ha fregat la pell

Tres delinqüents han assaltat, armats amb armes de foc, una casa a la urbanització Can Fornaca de Riudarenes (Selva) aquest dijous a la nit. Els sospitosos han irromput dins la casa i, primer, han disparat contra el pare de família. Un dels trets li ha impactat al peu. A més, també l'han colpejat amb la culata de l'arma. No ha estat l'únic membre de la família que ha resultat ferit. Fonts policials indiquen que el xicot de la filla, que també estava al domicili, ha patit una ferida a l'esquena, que li hauria provocat un projectil quan li ha fregat la pell. Després de perpetrar l'assalt, els delinqüents han fugit amb un cotxe fosc d'alta gamma. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís poc abans de les onze de la nit. Al pare l'han traslladat a l'hospital Trueta de Girona i el xicot de la filla està al Santa Caterina, detingut i custodiat pels mossos perquè tenia una ordre judicial pendent. Quan els agents han arribat a la casa i han fet la primera inspecció ocular, han trobat fins a catorze baines i dos cartutxos sense percutir. L'Àrea d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas.Segons fonts policials, dos homes i una dona han irromput aquesta nit a una casa situada al carrer Arboç 29 de la urbanització Can Fornaca de Riudarenes. Duien armes de foc i buscaven un dels habitants de l'immoble, en el qual hi viu una família de quatre persones. Les mateixes fonts indiquen que els atacants i les víctimes es coneixien perquè un dels ferits havia treballat per a ells en una plantació de marihuana.Un cop dins la casa, on haurien accedit saltant la tanca d'entrada, han obert foc. Dos dels ocupants han resultat ferits. El pare ha rebut l'impacte d'un projectil al peu i, a més, els assaltants també l'han colpejat al cap amb la culata de l'arma. Els sospitosos també han ferit el xicot de la filla a l'esquena. El gendre té una ferida lleu perquè un dels projectils li hauria fet una rascada.Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les onze menys deu de la nit. Fins al lloc s'hi ha desplaçat diverses patrulles i, també, els serveis d'emergències mèdiques, que han atès i traslladat els ferits. Al pare l'han portat a l'hospital Trueta de Girona però després d'atendre'l a urgències finalment ha ingressat al Santa Caterina de Salt, on els agents d'investigació li han de prendre declaració. Aquest és el mateix hospital on van traslladar al gendre. El xicot de la filla també ha estat custodiat pels Mossos al centre hospitalari perquè li constava una ordre judicial pendent.Després de perpetrar l'assalt, els sospitosos han fugit amb un cotxe d'alta gamma de color fosc. L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas. Sospiten que els assaltants serien també veïns de la zona, d'origen portuguès, als quals encarar no haurien detingut.Aquest divendres al matí la policia científica també ha tornat a la casa per recopilar proves. En una primera inspecció ocular van localitzar catorze baines i dos cartutxos sense percutir dels calibres 9 mil·límetres i 22.