Silvia Abril i Andreu Buenafuente presentaran la pròxima gala dels Goya

L'actriu i còmica debutarà com a conductora al costat del productor i presentador, que assumeix aquest repte per tercera vegada

Actualitzada 09/06/2018 a les 19:10

El presentador i productor Andreu Buenafuente i l'actriu i còmica Silvia Abril presentaran el pròxim 2 de febrer la 33a edició dels Premis Goya. Així ho ha anunciat el nou president de l'acadèmia espanyola del cinema, Mariano Barroso, després de fer-se públics els resultats de les eleccions per presidir la institució, que s'han celebrat aquest dissabte. Abril debutarà com a conductora dels Goya al costat de Buenafuente, que assumeix el repte per tercera vegada. El presentador ja va dirigir les gales de la 24a i 25a edició dels premis. De fet, la 24a edició, que es va fer el 2010, va ser la més vista de la història i va superar els 4,5 milions d'espectadors. En les darreres 10 edicions els Goya han tingut un únic presentador. L'última gala que va tenir dos conductors va ser el 2006, en la qual van fer de mestres de cerimònies Antonio Resines i Concha Velasco.