Arriba un cap de setmana estable amb un augment de les temperatures

La temperatura prevista per aquest cap de setmana no variarà gaire de la viscuda al llarg d'aquesta setmana

Actualitzada 08/06/2018 a les 19:40

Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura prevista per aquest cap de setmana no variarà gaire de la viscuda al llarg d'aquesta setmana. La jornada de dissabte, doncs, es preveu calcada a divendres, els núvols mitjans i baixos faran acte de presència al litoral tarragoní, que aguantaran fins al migdia, ja que de cara a la tarda es preveu un cel amb clarianes i més assolellat. Pel que fa al final de la jornada es preveu l'aparició de núvols més compactes, que mantindran el cel tapat fins a la matinada de diumenge. No es preveu la presència de pluges. Potser caurà algun ruixat puntual a la zona de Ponent, però no es preveu que arribi a la província de Tarragona.