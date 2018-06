Mercadona busca informàtics amb un salari de fins a 68.000 euros

Ofereix 42 vacants d'incorporació immediata a jornada completa

Mercadona busca enginyers tècnics i superiors en informàtica i/o telecomunicacions per «consolidar el seu projecte de transformació digital». A través de la seva pàgina web , la cadena de supermercats ha publicat 42 vacants d'incorporació immediata a la seva central de Paterna.Entre els llocs de feina hi ha tècnics de comunicacions de botigues, programadors logístics, gestors de bases de dades, responsables SAP Basis, entre d'altres. La jornada que s'ofereix és completa de dilluns a dissabte. Mentre que els salaris van dels 22.450 euros per als perfils més tècnics com a programador logístic fins a 44.900 euros, que poden convertir-se en 68.176 euros progressivament per als enginyers superiors.La cadena de supermercats aposta per un treball «estable i de qualitat, amb salaris competitius» gràcies a la seva política diferencial de Mercadona. La seva política de Recursos Humans ha estat reconeguda durant el 2017 a l'Estudi Merco Talento.