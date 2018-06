La Fiscalia de Menors prohibeix un documental sobre famílies homoparentals

Segons la Fiscalia aquest tema pot perjudicar als menors, la productora ha interposat un recurs que no ha servit de res

Fa unes setmanes la Fiscalia de Menors es va posar en contacte amb Lidia Titos, qui forma part del projecte Madre no Hay más que Dos i que treballa a la productora Anou Audiovisuals, que el documental en el qual portava treballant més d'un any no veurà la llum. El documental para sobre les famílies homoparentals i segons la Fiscalia, aquest tema pot perjudicar els menors.Els protagonistes del documental són en Marc i la Paula, que cansats de respondre sempre les mateixes al seus amics, van ser una peça clau en el projecte.La productora ha interposat un recurs que no ha servit de res. La Lidia i la seva parella, la Montse, se senten impotents davant la negativa de la Fiscalia. Seguir endavant amb el projecte podria repercutir en una sanció.