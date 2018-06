Detenen un conductor de l'EMT de València per masturbar-se mentre conduïa

Una usuària va veure com el conductor la mirava i es feia fregaments amb la mà a l'entrecuix, fins i tot en un moment determinat va arribar a veure-li el penis

Actualitzada 07/06/2018 a les 18:49

Un conductor de l'EMT de València, de 60 anys, ha estat detingut per la Policia Nacional com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària després que suposadament es masturbés mentre conduïa l'autobús, segons va denunciar una jove passatgera, han informat fonts policials.L'Empresa Municipal de Transport (EMT) ha confirmat que va rebre un requeriment policial per a la identificació d'un dels seus treballadors però sense conèixer «més informació» sobre els motius de tal petició, la qual cosa ha portat a iniciar una investigació interna per conèixer els fets als quals suposadament s'ha vist embolicat el conductor.L'home, sense antecedents, va quedar en llibertat, amb l'advertiment que haurà de comparèixer al jutjat quan sigui requerit. Pel que sembla, a finals del mes de maig una usuària d'un autobús de l'empresa municipal va interposar una denúncia després que el conductor es masturbés mentre conduïa. Segons el relat policial, la jove es va asseure en un seient a la dreta del conductor i va veure com aquest la mirava a través del mirall i es feia fregaments amb la mà a l'entrecuix, fins i tot en un moment determinat va arribar a veure-li el penis, per la qual cosa va baixar de l'autobús i va denunciar-ho, tal com avança aquest dijous el diari Las Provincias.Les investigacions van portar a la identificació de l'home que finalment va ser detingut aquest dimecres, segons fonts policials, per un delicte contra la seguretat del trànsit.