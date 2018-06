Dos octogenaris hospitalitzats després de rebre més de 2.000 picades d'un eixam d'abelles

A l'home se li van comptabilitzar unes 300 picades, la dona roman a l'UCI en estat crític, li van picar unes 2.000 abelles

Actualitzada 06/06/2018 a les 18:36

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guàrdia Civil investiga el motiu pel qual un eixam d'abelles domèstiques va atacar dissabte passat a San Bartolomé de Pinares (Àvila) a un matrimoni octogenari, que va rebre més de 2.000 picades, i que està ingressat, la dona en estat crític.L'home també està ingressat al centre hospitalari, on se li van comptabilitzar unes 300 picades, segons ha informat en nota de premsa l'institut armat. A la dona, que roman a l'UCI en estat crític, li van picar unes 2.000 abelles per tot el cos, vuit d'elles a l'interior de les fosses nasals. Els fets es van produir dissabte, el matrimoni va ser atacat mentre buscaven bolets.Després de l'atac, un ramader de la zona va arriscar la seva integritat per auxiliar-los sacsejant una jaqueta, i després d'aconseguir ajuda sanitària, van poder abandonar el lloc dels fets, i van ser traslladats en sengles ambulàncies fins a l'hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Àvila, on van ingressar en estat molt greu. Els dos romanen ingressats al centre hospitalari, encara que la dona presenta major gravetat, en trobar-se a l'UCI en estat crític.Arran d'aquests fets, la Guàrdia Civil ha realitzat diverses recomanacions per disminuir la probabilitat de patir una picada d'abella o vespa quan se surt al camp a la primavera o estiu.