Els estafadors envien un correu fent-se passar per la companyia elèctrica i demanan insertar el número d'una targeta

Actualitzada 07/06/2018 a les 19:26

Els Mossos d'Esquadra han alertat a través del seu compte de Facebook d'un correu fals que circula per la xarxa, on la companyia elèctrica Fecsa Endesa demana les dades bancàries per haver cobrat dos cops la mateixa factura.Els estafadors expliquen al correu que han tingut un problema al sistema de dèbit automàtic i per això, s'han cobrat 200,99 euros. En aquest, sol·liciten el número d'una targeta de crèdit per tal de reemborsar la quantitat cobrada de més. També adverteixen que els ingressos es faran en un o dos dies.Els Mossos demanen als usuaris que no facilitin aquest tipus de dades.