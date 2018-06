Societat Civil Catalana demana reunir-se amb Òmnium i l'ANC per «baixar la tensió»

El «repte independentista» es podria donar per acabat «en dues generacions», segons el president de l'entitat unionista

Actualitzada 06/06/2018 a les 10:03

El president de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, ha demanat aquest dimecres una reunió pública amb Òmnium Cultural i ANC per «baixar la tensió social» i per demostrar que l’entitat que presideix no nega a cap independentista que defensi el seu programa «però sempre dins de la llei».En un acte informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum, Rosiñol també ha dit que el president de la Generalitat, Quim Torra, està «donant llargues» a la seva petició per tenir una trobada si bé ha subratllat que «donar llargues també és comunicar».«I si Torra no té la valentia de parlar amb els seus ciutadans s’està retratant» ha dit.A més, Rosiñol ha considerat que hi ha «una oportunitat» per acabar amb el desafiament català i ha plantejat que el repte independentista es podria donar per acabat en les pròximes dos generacions.