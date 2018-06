Sánchez nomena un govern de 17 membres amb majoria de dones

El president vol reflectir «el millor de l’Espanya que aspira a servir»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres en una compareixença a La Moncloa la composició del seu nou executiu, que està format per 17 membres (11 dones i 6 homes) que prendran possessió del càrrec en les pròximes hores. Segons Sánchez, és un executiu que vol reflectir «el millor de l'Espanya que aspira a servir». L’equip del nou president espanyol combina perfils amb experiència contrastada a les institucions de l’Estat, europees o als governs autonòmics del PSOE, i persones de la seva màxima confiança, com Margarita Robles i Jose Luis Ábalos. Hi tindrà un paper preponderant la vicepresidenta i ministra d’Igualtat, Carmen Calvo (doctora en Dret Constitucional). Els socialistes catalans hi situen dos noms destacats. L’expresident del Parlament Europeu Josep Borrell, que s’ha significat en el combat contra el procés independentista participant en actes organitzats per Societat Civil Catalana, serà ministre d’Exteriors UE i Cooperació, mentre que Meritxell Batet assumeix el ministeri de Política Territorial i Funció Pública que s’encarregarà de la política autonòmica de l’executiu de Pedro Sánchez.El nou executiu incrementa en quatre el nombre de ministeris de l’anterior equip de Mariano Rajoy i en el futur incorporarà un alt comissionat sobre la pobresa infantil, segons ha apuntat el mateix Sánchez, que ha destacat la majoria de dones i el marcat perfil «tècnic» del seu equip. Segons el president espanyol és un reflex d’una societat «paritària, intergeneracional, oberta al món i també encorada a la UE, compromesa socialment i altament qualificada» amb «membres plenament conscients de les exigències democràtiques i que la política exigeix avui mes que mai escoltar, dialogar i consensuar amb el que pensa diferent».En aquest marc, ha afirmat que el seu executiu està «preparat per abordar els grans desafiaments de l’Espanya del SXXI», amb la «modernització de l’economia, la consolidació del creixement econòmic, la lluita contra la desigualtat, la regeneració democràtica i el combat contra la corrupció, l’enfortiment del projecte nacional reconeixent la seva diversitat com a ser i amb el projecte europeista com a referent».Sánchez ha comparegut a La Moncloa després de reunir-se a La Zarzuela amb el rei Felip VI per comunicar-li la composició del seu executiu, pas previ a la publicació dels nomenaments al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i a la presa de possessió que tindrà lloc previsiblement aquest dijous. Divendres se celebrarà la primera reunió del Consell de Ministres del nou executiu, que compta només amb el suport de 85 escons al Congrés dels Diputats i que té per davant un any i mig de legislatura.Els nous ministres prometran el càrrec aquest dijous a les 10 a La Zarzuela i al llarg del matí faran els actes protocolaris de presa de possessió als ministeris.El de Sánchez és el primer govern espanyol amb majoria de dones. Són onze encapçalades per la vicepresidenta Carmen Calvo, que també és ministra d’Igualtat, en el que vol ser ja un gest d’identitat del nou govern espanyol. Les dones ocupen carteres clau d’aquest executiu amb Nadia Calviño a Economia i Empresa, Isabel Celaá a Educació i Formació Professional, tot i que també actuarà de portaveu, Meritxell Batet a Política Territorial i Funció Pública, Dolores Delgado a Justícia, i Magdalena Valerio a Treball, Migracions i Seguretat Social.El president espanyol situa al capdavant del Ministeri d’Hisenda la fins ara consellera andalusa del ram, María Jesús Montero, que haurà d’encarregar-se de les negociacions per al nou sistema de finançament, i la membre de la Unió Progressista de Fiscals (UPF) i experta en lluita antijihadista Dolores Delgado com a ministra de Justícia, que a més de la modernització de l’administració hereta les conseqüències de la judicialització del procés independentista.L’advocada i Economista Nadia Calviño (directora general de Pressupostos de la Unió Europea) serà ministra d’Economia, mentre que Foment va a parar a mans del secretari d’Organització del PSOE José Luís Ábalos, una persona de la màxima confiança del nou president espanyol. Sánchez també col·loca Teresa Ribera (exsecretària d’Estat de Medi Ambient amb Rosa Aguilar com a ministra) com a ministra per a la Transició Ecològica (Energia i Medi Ambient), i a l’exconsellera valenciana Carmen Montón com a ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social.A més, situa també al capdavant d’Educació i Formació Professonal l’exconsellera basca del ram Isabel Celaá, i entrega la cartera de Treball a la que ha estat tres vegades consellera dels governs de Castella-La Manxa Magdalena Valerio. També recupera el ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per a l’astronauta Pedro Duque.Els últims noms són el de la diputada de l’Assemblea de Madrid Reyes Matoro, que és ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, l’exconseller andalús Luis Planas a Agricultura, Pesca i Alimentació. La fins ara portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Margarita Robles, és la nova ministra de Defensa, malgrat que al llarg de la jornada fonts socialistes apuntaven a altres noms, i el magistrat de l’Audiència Nacional Fernando Grande Marlaska és ministre de l’Interior. El periodista i escriptor Maxim Huerta és ministre de Cultura.