Presó pel detingut per abusar de la seva fillastra de 15 anys

Actualitzada 05/06/2018 a les 18:54

Un jutge ha dictat aquest dimarts una ordre de presó provisional per a un home de 56 anys detingut per la Guàrdia Civil com a presumpte autor d'un delicte d'abusos sexuals durant 15 mesos a la filla de la seva parella sentimental, de 15 anys, a la pedania murciana d'El Raal.L'institut armat va començar a investigar després de ser alertat pels responsables del centre on estudiava del rumor que era obligada a ficar-se al llit amb el seu padrastre i que aquest li pagava per comprar el seu silenci sobre els abusos amb diners que ella compartia amb altres alumnes, als quals els havia narrat el seu origen. També l'amenaçava d'abandonar a la seva progenitora si ho feia públic, va relatar la víctima, qui a causa de l'ocupació laboral de la mare quedava la major part del dia a càrrec de l'home des que aquest va començar a conviure amb elles, fa gairebé dos anys. Va ser llavors quan van començar els tocaments, que van ser augmentant fins que van arribar a consumar-se relacions sexuals completes sota pressions, segons la víctima.L'arrestat és de nacionalitat equatoriana i resident a Múrcia i ha quedat a la disposició del jutjat d'instrucció número 7 de Múrcia, en funcions de guàrdia, que ha dictat el seu ingrés a presó, segons el Tribunal Superior de Justícia d'aquesta regió.