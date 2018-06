Detingut per pagar 116 vegades els peatges de l'autopista amb una targeta robada

El titular de la targeta va denunciar que el lladre havia generat un deute de 927 euros

Agents de la Guàrdia Civil de La Rioja han detingut a un romanès de 48 anys, resident a Valladolid, com a presumpte autor d'un delicte d'estafa per haver pagat 116 peatges d'autopista amb una targeta de crèdit robada.El passat 5 de març la víctima de l'estafa va denunciar a la comissaria de Puesto de Haro que li havien sostret la targeta de la bústia i que l'havien utilitzat per pagar 116 peatges de les autopistes AP-68 i AP-7, generant un deute de 927 euros. Els agents, després de prendre nota de la denúncia, van identificar el lladre gràcies al visionament de les càmeres de seguretat dels peatges. L'ara detingut circulava amb un vehicle donat de baixa que estava a nom d'una persona amb discapacitat psíquica resident a Tordesillas. L'home de 48 anys va abandonar el país, però ha estat detingut a la seva tornada a Espanya.