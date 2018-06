Compren l'illa menorquina d'en Colom per 3,2 milions d'euros

L'illa ha estat a la venda gairebé dos anys i ha anat experimentant diverses rebaixes en el preu

L'illa més gran que envolta Menorca, l'illa d'en Colom, que es va posar a la venda a Fotocasa l'estiu de 2016 per 5.250.000 d'euros , s'ha acabat venent per 3.200.000 d'euros fa pocs dies. Aquest preu final aconseguit una rebaixa del 38% respecte al preu de sortida.En total, l'illa ha estat a la venda gairebé dos anys al portal immobiliari i ha anat experimentant diverses rebaixes en el preu durant aquest temps: si el 2016 va sortir a la venda per 5.250.000 d'euros, el passat any ja es va rebaixar el preu un 29% fins als 3.712.000 d'euros. Finalment, la passada setmana es va aconseguir el preu final de 3.200.000, un 38% més barata del que es va marcar en el preu de sortida.L'illa d'en Colom és un illot de 58 hectàrees de terreny situat a 200 metres de la costa nord de Menorca. Pertany al terme municipal de Maó i en l'actualitat forma part del parc natural de s'Albufera des Grau.L'illa compta amb diverses edificacions. D'una banda, un habitatge principal de 100 metres quadrats del segle XVIII, que compta amb sis habitacions. Té un annex de 30 metres que serveix com a magatzem. Una altra de les edificacions és una cabanya de fusta tractada de 135 metres quadrats amb dues habitacions, cuina, saló i bany. A més, l'illa té dues platges de sorra blanca i a 25 metres d'una d'elles es troba una caseta per a embarcacions de 20 metres quadrats.L'illa guarda un ric bagatge històric del qual encara queden nombrosos vestigis. A més, el 1785 es va signar a l'illa un tractat de pau entre Espanya i la gerència de Tunísia.