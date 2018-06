Un pilot es veu obligat a fer un aterratge d'emergència per culpa de les flatulències d'un passatger

L'olor del passatger era tan insuportable que va provocar vòmits i desmais entre el passatge

Actualitzada 04/06/2018 a les 17:38

El pilot d'un Boeing 737 de la companyia Transilvania Airlines que cobria la ruta entre Amsterdam, Holanda i Gran Canària, va haver de realitzar un aterratge d'emergència a l'aeroport del sud de Portugal de Faro, per culpa de les ventositats d'un passatger.Segons informa el mitjà britànic Mirror, l'olor del passatger era tan insuportable que va provocar vòmits i desmais entre el passatge. La tripulació va instar a l'home en qüestió a tancar-se al lavabo de l'avió, però tot i això l'olor seguia impregnant tota la cabina de l'aeronau, motiu pel qual el pilot va decidir aterrar per «una emergència mèdica».Quan l'avió va aterrar, l'equip mèdic de l'aeroport va escoltar al passatger per realitzar-li una revisió i determinar la causa de les ventositats.