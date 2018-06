Nadia Calviño ja va treballar al Ministeri d'Economia abans de fer el salt a les institucions europees

Actualitzada 05/06/2018 a les 16:06

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha escollit Nadia Calviño per dirigir el ministeri d'Economia. Fins ara Calviño ocupava un alt càrrec a les institucions europees com a directora general de pressupostos de la Comissió Europea (CE). Però abans de la seva etapa a Europa, havia treballat al Ministeri d'Economia. Primer al Servei de Defensa de la Competència a les ordres del llavors secretari d'estat d'Economia, Luis de Guindos, i amb l'arribada de Pedro Solbes al capdavant del ministeri, Calviño va ascendir a directora general de competència. També ha exercit com a professora de la Universitat Complutense. I en el terreny personal, és filla del que va ser director general de RTVE en l'etapa de Felipe González.