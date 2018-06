Entren a robar a casa d'un venedor de loteria i cobren 440 euros de butlletes premiades

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc joves com a autors d'un delicte de robatori amb força i un altre de receptació

Actualitzada 04/06/2018 a les 18:54

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc lladres que van entrar a robar a casa d'un venedor de loteria de Palamós i, després, van cobrar fins a 440 euros en premis de butlletes que havien sostret durant l'assalt. El robatori va ser el 5 de maig. Els mossos van tenir coneixement que havien entrat a robar a casa del venedor de loteria.A banda d'endur-se telèfons mòbils i una tauleta electrònica, els lladres també es van emportar un miler de butlletes de loteria dels tipus 'rasca'. Els agents van obrir una investigació per identificar i detenir els suposats autors del robatori. Així, van descobrir que el mateix dia havien intentat fer cobraments de loteria com la sostreta a un establiment de Platja d'Aro. En dies posteriors, uns joves van fer la mateixa operació a locals de Sant Feliu de Guíxols i Palamós.Els lladres van arribar a cobrar diners d'unes 50 butlletes premiades.Durant la investigació, analitzant els indicis trobats al domicili i les descripcions dels sospitosos que havien anat a cobrar butlletes premiades, els Mossos d'Esquadra van aconseguir identificar cinc joves com a suposats autors dels fets.La investigació va culminar el 31 de maig a Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, on els agents van detenir els cinc sospitosos com a suposats autors d'un robatori amb força i un delicte de receptació. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà i van sortir en llibertat provisional. el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Tenen entre 21 i 31 anys, són de nacionalitat marroquina i veïns de Palamós i Sant Feliu de Guíxols.