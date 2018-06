Carmen Montón serà la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social del govern Sánchez

Actualment és consellera del mateix ram a la Generalitat valenciana

Carmen Montón ha acceptat el càrrec de ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social a l'executiu que està acabant de perfilar el nou president d'Espanya, Pedro Sánchez, segons han confirmat a l'ACN fonts socialistes. Montón, que actualment és consellera de Sanitat Universal i Salut Pública a la Generalitat valenciana, havia format part de l'executiva de Sánchez durant el seu primer mandat al capdavant del PSOE. Aleshores exercia de responsable d'Igualtat, i es va mantenir fidel a Sánchez quan 17 membres de la direcció del partit, entre ells Ximo Puig, van dimitir per forçar que l'ara president espanyol deixés el càrrec.Al capdavant de la conselleria valenciana de Salut, Montón ha recuperat l'hospital d'Alzira per al sector públic. El centre sanitari torna així als seus orígens, després de la privatització del PP d'Eduardo Zaplana que posteriorment va obligar a rescatar l'equipament.Dins del PSOE Montón han dut a terme diferents tasques com ara la de secretària general adjunta del grup parlamentari Socialista, vocal de la Comissió Executiva Federal del partit o coordinadora federal de l'Organització Sectorial de Participació Ciutadana de la formació.