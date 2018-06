Carmen Calvo serà la vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Igualtat

Va ocupar la cartera de Cultura entre els anys 2004 i 2007 durant l'executiu de José Luis Rodríguez Zapatero

L'exministra de Cultura amb el govern Zapatero entre els governs 2004 i 2007, Carmen Calvo, serà la nova vicepresidenta de l'executiu espanyol liderat per Pedro Sánchez, segons han confirmat fonts del PSOE. A més, Calvo també ocuparà la cartera d'Igualtat, un ministeri que ja va impulsar José Luis Rodríguez Zapatero i que ara recuperarà l'actual líder socialista i nou president del govern. D'altra banda, Calvo va formar part de l'equip negociador del PSOE amb el PP per a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya després de la declaració unilateral d'independència del passat 27 d'octubre. Aquest anunci arriba l'endemà que Sánchez oferís el Ministeri d'Exteriors al també exministre Josep Borrell, que va acceptar el càrrec.Nascuda el 1957 a Còrdova, Carmen Calvo va ser consellera de Cultura del govern andalús entre els anys 1996 i 2004, fins que va assumir el ministeri del mateix ram en el primer govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Al 2007, va ser substituïda al càrrec per César Antonio Molina. Posteriorment, va ser vicepresidenta primera del Congrés dels Diputats (2007-2008) i a partir d'aquest any presidenta de la Comissió d'Igualtat de la mateixa cambra fins el 2011.A nivell de partit, és membre de la Comissió Executiva Federal del PSOE i ocupa la secretaria de l'Àrea d'Igualtat. Amb la tornada de la formació socialista al govern espanyol, Sánchez recuperarà el Ministeri d'Igualtat, que va crear Zapatero i que va ocupar primer Bibiana Aído i a partir dels pròxims dies Carmen Calvo.Calvo és llicenciada en Dret Públic per la Universitat de Sevilla i doctora en Dret Constitucional per la Universitat de Còrdova i professora titular de Dret Constitucional a la Facultat de Dret del mateix centre.