Arrimadas afirma que els independentistes «saliven» amb el govern de Sánchez

La líder de Ciutadans considera que el nou executiu és feble i «sense projecte de futur per a Espanya»

Actualitzada 05/06/2018 a les 10:24

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat avui que els partits independentistes estan «salivant políticament» davant del Govern de Pedro Sánchez, al que ha qualificat de «feble», sense projecte de futur per a Espanya i lligat de mans.En un esmorzar informatiu organitzat per elEconomista.es, Arrimadas ha demanat a Sánchez dos coses: que no utilitzi els milions d’espanyols que no són independentistes com a «moneda de canvi» i que quan escolti les exigències del president de la Generalitat, Quim Torra, «tingui clar que està escoltant les exigències dels independentistes».Arrimadas ha assegurat que els sobiranistes no donen el seu suport «a canvi de res» sinó que amb el seu suport a Sánchez estan donant «un pas petit més» cap a la independència de Catalunya.En aquest escenari, Arrimadas ha demanat el Govern d’Espanya «protecció» davant de la flagrant «violació de drets» i ha demandat un canvi en la llei electoral que «no costa res i no hipoteca a ningú» i que canviaria el panorama electoral al Parlament.