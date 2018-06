Presó per la mare d'un nadó de cinc mesos mort diumenge passat

La petita presentava nombrosos hematomes i una hemorràgia interna causada per un trencament del fetge

El titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de La Orotava, Tenerife, ha decretat l'ingrés a la presó, comunicada i sense fiança, de la mare del nadó de cinc mesos mort diumenge passat al municipi de La Matanza, acusada d'un presumpte delicte d'homicidi.L'entrada a presó de la mare de la nena, identificada amb les inicials I.T.T., se suma a l'ingrés de la seva parella J.L.M.M., qui també està acusat d'homicidi, després de morir la petita, que presentava nombrosos hematomes al cos, a causa d'una hemorràgia interna causada per un trencament del fetge.La dona estava citada a declarar aquest dijous, però es va posposar la seva presència davant el jutge per trobar-se hospitalitzada a la unitat de psiquiatria de l'Hospital Universitari de Canàries després d'haver ingerit begudes alcohòliques.El jutge considera que els fets poden ser almenys constitutius d'un delicte d'homicidi davant «les demolidores conclusions de l'informe preliminar d'autòpsia», que revela una mort violenta. El cadàver de la petita presentava «un esquinçament sever interocular hepàtic amb hemorràgia massiva a la cavitat peritoneal i a la regió retro peritoneal dreta», així com hematomes a l'abdomen, crani, costat dret de la cara, al coll, tòrax, natges i extremitats «no compatibles amb un mecanisme accidental».El jutge detalla que els serveis socials de l'Ajuntament havien descrit en un informe previ la situació familiar de J.L.M.M. com de risc. Era «una situació familiar tremendament perillosa per a qualsevol menor d'edat que convisqués en aquest domicili», assenyala l'acte, malgrat la qual cosa la mare de la nena va acceptar mudar-se a la casa de la seva parella J.L.M.M. amb les seves dues filles, vivint en «unes condicions absolutament inadequades no només per a la criança de les menors, sinó manifestament insalubres».La mare va al·legar que, quan es va mudar, J.L.M.M. l'amenaçava i la maltractava, però el jutge considera que aquestes acusacions resulten «intranscendents» per al delicte d'homicidi, donats els indicis existents. Segons l'acte, «existeixen seriosos indicis de la participació dels dos investigats en la mort» del nadó, que es va produir estant amb els dos. La mare i la seva parella van al·legar que la nena havia caigut a la banyera abans de ficar-la al llit, però l'informe preliminar d'autòpsia «és contundent en descartar aquesta possibilitat com la causant de la mort».La mare va declarar que va ser el seu marit qui estava amb la nena quan suposadament va caure de la banyera, mentre ell va sostenir durant la seva declaració que era a ella a qui li va caure la nena. L'acte assenyala que també hi ha contradiccions sobre el succeït durant el matí del diumenge, si bé l'autòpsia indica que els hematomes que presentava la menor eren de diferents dates i no eren d'origen accidental.