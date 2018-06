La tarifa és de 0,1125 euros per minut, els primers 15 minuts són gratuïts

Actualitzada 01/06/2018 a les 18:24

Segons informa elPeriódico, l'Aeroport del Prat ha posat en marxa un nou sistema d'estacionament de pagament pels vehicles que vulguin estacionar davant la Terminal 1. Amb el nom de 'Pàrquing exprés T-1' aquest nou sistema pretén agilitzar la circulació de vehicles i també controlar les entrades i sortides de la terminal per, segons informa Aena, motius de seguretat.El sistema va entrar en funcionament el passat divendres, i ofereix 15 minuts d'estacionament gratuït. Els usuaris que entrin a la T1, hauràn de recollir un tiquet, i tornar-lo a la sortida, on s'indicarà la quantitat a abonar, és a dir, un sistema semblant al de qualsevol pàrquing.La tarifa del nou sistema és de 0,1125 euros per minut, en canvi l'estacionament comú al pàrquing de la terminal val 0,0577 euros per minut, amb un màxim de mitja hora.