Detingut després de passar 10 anys amagat amb familiars i amics

Un jove de Barcelona estava acusat de temptativa d’homicidi i ha passat una dècada amagat de la policia

Actualitzada 02/06/2018 a les 11:00

Els fets

Un home de Barcelona ha estat detingut com a presumpte autor d’una temptativa d’homicidi que es va produir fa deu anys, l’any 2008. El noi de 33 anys i de nacionalitat espanyola ha aconseguit estar amagat tots aquests anys en cases de familiars i amics.Durant tots aquests anys ha portat una vida discreta, sense fer ús de cap servei públic i aixoplugat en les cases de familiars i amics amb l’objectiu de passar desapercebut i dificultar, d’aquesta manera, la seva localització per part de la policia.La situació va canviar quan la Policia Comunitària de la comissaria de Nou Barris va tenir accés a una informació on s’informava de la ubicació del subjecte. Donat que es tractava d’una persona amb nombrosos antecedents i que podia anar armat els agents van fer-li un seguiment durant uns dies per determinar millor el moment per abordar la detenció amb seguretat.Finalment, el passat dimecres els agents van detenir el jove quan es disposava a entrar al barri on s’amagava amb el cotxe. La investigació ha acreditat que durant tots aquests anys, l’escapolit tenia un còmplice que l’ha ajudat a viure amagat durant una dècada, la seva germana. Era ella qui feia tasques de seguretat i vigilància i li havia proporcionat casa seva com a lloc de residència. L’arrestat va ser portat davant el jutge que va decretar el seu ingrés a presó.L’any 2008 l’arrestat va participar en una baralla al Port Olímpic de Barcelona i el noi va apunyalar un altre home i va fugir. Les lesions sofertes per la víctima eren d’extrema gravetat i aquest fet va comportar que l’haguessin d’operar d’urgència tot i que finalment va poder superar el postoperatori i es va recuperar de les lesions.