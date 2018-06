Vint-i-sis anys de presó per matar la seva exparella clavant-li 23 ganivetades

La víctima va sortir de casa seva i es va dirigir al pàrquing quan l'agressor la va atacar per darrere amb un matxet de 12,5 centímetres

Actualitzada 31/05/2018 a les 17:39

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 26 anys de presó un home que va matar la seva exparella clavant-li 23 ganivetades a Castelldefels l'agost del 2015. El tribunal també l'obliga a indemnitzar amb 200.000 euros els familiars de la víctima.L'Audiència considera que els fets provats pel jurat popular són constitutius d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i d'un delicte de tinença d'arma prohibida. El jurat popular va rebutjar que l'acusat cometés l'assassinat sota la inestabilitat emocional provocada pel mobbing que patia a la feina, tal com va al·legar la defensa.La sentència detalla que cap a dos quarts de set del matí del 12 d'agost del 2015 la víctima va sortir de casa seva i es va dirigir al pàrquing per agafar el cotxe per anar a la feina quan l'agressor la va atacar per darrere amb el rostre amagat amb una caputxa i va començar a apunyalar-la amb un matxet que duia de 12,5 centímetres fins a rebre un total de 23 ganivetades que li van causar greus ferides al pulmó, al tòrax i a l'abdomen causant-li la mort. Segons apunta la sentència, l'acusat volia provocar-li «el major patiment possible abans no morís» i el patiment de la víctima «va ser molt intens».El tribunal veu provada l'autoria de l'acusat ja que el matxet tenia empremtes dactilars de l'autor dels fets i també tenia sang de la víctima, i també per les declaracions de dos testimonis que van perseguir l'agressor i el van aturar, reconeixent-lo quan li van treure la caputxa que li cobria la cara. També, en el judici van declarar diversos testimonis als quals l'acusat els va manifestar que ho havia fet perquè la dona li feia la vida impossible i ja no podia més.