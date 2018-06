El president del govern espanyol assegura que és conscient de la responsabilitat que assumeix i del moment polític «tan complex»

El recent erigit president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès governar «des del consens, amb humilitat, capacitat de treball i molta entrega». En declaracions als periodistes just després de sortir de l'hemicicle i guanyar la moció de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez ha assegurat que és conscient de la responsabilitat que assumeix i del moment polític «tan complex» d'Espanya. «Abordaré amb humilitat, entrega, sobretot amb molta determinació per transformar i modernitzar el país i atendre les urgències socials de molta gent que pateix», ha afegit. Sánchez no ha desvetllat quan hi haurà nou govern i s'ha limitat a respondre: «pas a pas».