Actualitzada 01/06/2018 a les 19:47

La xarxa de targetes i caixers més gran del món ha interromput el seu servei, segons informa l'empresa en un comunicat, l'incident impedeix les transaccions de Visa a Europa. Aquests problemes no afecten totes les targetes i es produeixen de manera intermitent. La companyia ha informat que estan investigant les causes i assegura que mantindrà informats a tots els usuaris.Les últimes informacions indiquen que els usuaris del Regne Unit i Irlanda estan experimentant un autèntic caos, on 1 de cada 3 lliures gastades són processades amb Visa.Les entitats financeres espanyoles no han confirmat si els problemes són de tal envergadura a la península, però per Twitter, molts usuaris comencen a evidenciar problemes a l'hora de pagar amb targeta a gasolineres i establiments. Les últimes informacions indiquen que no hi ha res que impedeixi retirar diners d'un caixer automàtic. A Catalunya, segons informa el mitjà ara.cat, les afectacions són mínimes ja que tot i que Visa és líder del sector, la xarxa de pagaments que utilitza Visa a Espanya és de l'empresa Redsys. Per tant s'estima que aquesta interrupció del sistema només afecta a aproximadament un 15% dels usuaris catalans.Els pagaments amb Visa són vitals per centenars de milions d'empreses i usuaris a tot Europa, per aquest motiu algunes entitats bancàries com Banco Santander, Barclays i NatWest estan contactant amb els seus usuaris a través de les xarxes socials per informar-los de la caiguda del sistema.