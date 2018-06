Forcadell demana la recusació de Llarena per «parcialitat i haver manifestat interès indirecte» en la causa

La defensa de l'expresidenta del Parlament lamenta que el jutge se situï com a «víctima» del sobiranisme i que utilitzi criteris «personals» per perjudicar les defenses

Actualitzada 01/06/2018 a les 10:01

L'advocada de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha presentat davant la Sala Segona del Tribunal Suprem un incident de recusació contra el magistrat instructor Pablo Llarena per «haver manifestat interès indirecte en el procediment i parcialitat». Així, lamenta que el magistrat se situï com a «víctima» del procés independentista i faci servir arguments i criteris personals per justificar decisions contra els encausats, com les mesures cautelars.Segons l'escrit, Llarena ha utilitzat «criteris personals allunyats de la legalitat, objectivitat i imparcialitat, basats en la subjectivitat». A més, recorda que el propi Tribunal Europeu dels Drets Humans va dictaminar que fins i tot les «aparences» d'imparcialitat són importants.En concret, recorda que quan el magistrat va acceptar prendre declaració a la secretària judicial del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, la fiscalia va demanar que declarés per videoconferència i que no constés el seu domicili en la citació, sinó el del jutjat. El dia de la declaració, el 16 de maig, a la sala de vistes del Suprem hi havia una mampara que impedia veure la cara de qui declarava, tant per part del magistrat com de les parts. Llarena va donar la paraula al fiscal, i aquest va dir que calia protegir la imatge de la testimoni perquè no fos fotografiada, cosa que només podia referir-se als advocats.Els lletrats de les defenses van considerar una «ofensa» que s'insinués que ells mateixos podien fotografiar la testimoni i van renunciar a la declaració perquè no reunia els requisits d'immediació. El magistrat va afirmar: «Sé que no és un argument jurídic, però sí de motius, i aquest instructor ha viscut la divulgació del seu domicili de primera i segona residència, de la seva imatge permanentment i això ha suposat que com a conseqüència de l'exercici de la meva feina, i no em queixo, vaig acompanyat de quatre escortes i els asseguro que pel carrer soc mirat a cada illa de cases set vegades».L'advocada de Forcadell lamenta l'afectació en la vida privada de Llarena, però remarca que l'argument per protegir la intimitat de la testimoni no pot basar-se en l'experiència individual del magistrat com si fos una «víctima».A continuació, l'escrit de recusació enumera diverses manifestacions de Llarena posicionant-se com a víctima, com quan va parlar en primera persona del plural en referir-se als que suposadament pateixen l'estratègia dels independentistes, expressió que va ser suprimida en la traducció a l'alemany de la interlocutòria de processament.També li recrimina posicionaments i valoracions polítiques sobre l'independentisme, o «criteris d'oportunitat política» sobre les mesures cautelars als investigats, com Forcadell, que va reingressar a presó preventiva només perquè era diputada d'aquesta legislatura amb l'argument que «la mesura cautelar garanteix així l'encertat retorn a l'autogovern». En el mateix sentit recorda que es van retirar les ordres europees de detenció al desembre.Igualment, l'escrit es queixa per la divisió de la causa en tres jutjats diferents per «criteris d'estratègia processal» de Llarena, així com la facilitació de la labor de la fiscalia i de Vox i el perjudici per les defenses en els terminis de presentació d'escrits i altres incidències, cosa que restringeix el dret de defensa.A l'escrit de recusació, l'advocada Olga Arderiu també hi afegeix nombroses interlocutòries i providències de Llarena per demostrar les seves afirmacions.