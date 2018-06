El succés es va conèixer poc abans de la passada mitjanit quan la filla de la dona morta va donar la veu d'alarma

La Policia Nacional busca un home per, presumptament, haver matat a la seva mare, de 69 anys, en un domicili del nucli urbà d'Elx, han informat fonts coneixedores del cas. El succés es va conèixer poc abans de la passada mitjanit quan la filla de la dona morta va donar la veu d'alarma. El cadàver de la seva mare presentava cops i ferides d'arma blanca.Des d'un primer moment es va sospitar del fill i es va obrir un dispositiu policial de cerca que encara no ha tingut èxit. Les fonts consultades han assenyalat que de moment es desconeix el possible mòbil i les circumstàncies que han envoltat el crim.