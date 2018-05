Rajoy acusa el PSOE de «mentir» i de fer una «interpretació manipulada» de la sentència

Recorda els casos de corrupció del PSOE i els pregunta si es presentaran una moció de censura a ells mateixos quan surti la sentència dels ERO

Actualitzada 31/05/2018 a les 10:47

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha volgut respondre personalment la intervenció del secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, en la presentació de la moció de censura, i ha assegurat que els socialistes espanyols han «mentit» i han fet una «interpretació manipulada» de la sentència de la trama Gürtel. Rajoy, que ha admès que al PP hi ha hagut persones «corruptes» però ha afirmat que «no és un partit corrupte», ha insistit que els socialistes han «exagerat» el contingut de la sentència mitjançant un «quadre sinistre» que «no s’ajusta a la realitat». «No tenen raó ni ens convencen», ha afirmat abans d’assegurar que aquesta és una moció «impulsiva» i «impetuosa» que ha arribat «a l’assalt». En aquest marc ha recordat els casos de corrupció que afecten el PSOE i ha preguntat a Ábalos si es presentarà una moció de censura al mateix PSOE quan surti la sentència dels ERO. «O és que són Teresa de Calcuta», ha preguntat abans de recordar que «per donar lliçons primer cal estar en condicions de donar-les».Segons Rajoy, els arguments de la moció de censura es basen en una «Interpretació lliure, interessada i manipulada d’una sentència judicial» que a més «no és ferma, ni unànime». Pel president espanyol, la moció del PSOE «diu el contrari de la sentència», on «no hi ha cap línia que contingui una condemna penal al PP o al govern espanyol», un fet «fonamental» que oculten amb «expressions altisonants i falses».En aquests sentit el president espanyol ha destacat que la sentència no condemna cap membre en actiu del PP ni estableix «cap responsabilitat penal» del PP, sinó només «civil» per uns fets que van tenir lloc «en dos ajuntaments fa 15 anys», fet que implica que el partit «no tenia cap coneixement dels fets delictius».Per aquest motiu ha emplaçat els socialistes a «retirar» la moció de censura i ha recordat als socialistes que ells també tenen han tingut persones condemnades per corrupció a les seves files. «Es posaran una moció de censura a vostès mateixos quan arribi la sentència dels ERE?» ha preguntat abans de recordar el suposat cas de «la caixa B» del PSPV. «Estan en condicions d’assegurar que vostès s’han presentat a les eleccions sense cap mena de finançament il·legal?».Rajoy ha preguntat al PSOE amb quins suports pensa governar després d’una hipotètica victòria de la moció de censura i ha acusat Pedro Sánchez de prioritzar les seves «urgències» personals per sobre dels interessos generals d’Espanya. «Ha mantingut el seu ‘no és no’ des del 2017», ha dit Rajoy, que ha afirmat que Sánchez actua perquè veu que «no avança als sondejos».El president espanyol també ha preguntat als socialistes si la seva moció de censura «enforteix o debilita el consens que exigeix la defensa de la Constitució», «la confiança que Espanya inspira al món» i si «incrementa o redueix la influència que els extremistes pretenen tenir en les coses d’Espanya». «Curiosa manera de protegir els espanyols, perjudicant-los en tots els camps», ha dit.Rajoy ha recordat les manifestacions dels barons socialistes –i del mateix Ábalos- que advertien de la seva oposició de cap acord amb les formacions independentistes, i ha afirmat que l’única aspiració de Sánchez és arribar al poder «amb qui sogui i com sigui».«Penso que presenta una moció de censura quan les coses van bé, quan el que es necessita és estabilitat, temps i certeses» i ho fa «oblidant la situació de Catalunya», ha dit. «Tot passa a un tercer pla quan es tracta de la seva ambició», ha conclòs, perquè «estem davant l’intent inútil de justificar una falsedat» i agafar «una drecera al poder» per una «ambició personal».