Ikea ordena tornar totes les bicicletes Sladda

Actualitzada 30/05/2018 a les 17:43

La multinacional sueca Ikea ha difós el missatge: «Tens una bicicleta Sladda? Si us plau, torna-la en una botiga Ikea». Aquest missatge és degut al fet que s'ha detectat un defecte a la corretja de transmissió que pot causar una ruptura al mecanisme i provocar la caiguda del ciclista.L'empresa recomana no utilitzar el model Sladda, amb un preu d'uns 700 euros, i afegeix que tots els usuaris que tinguin el model es poden personar a l'establiment més proper per tal que el retornin els diners del producte. Als usuaris que hagin comprat accessoris específics pel model de bicicleta, també els abonaran l'import. Aquestes devolucions es faran sense que sigui necessari aportar el tiquet de compra com a prova.