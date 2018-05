El PNB votarà a favor de la moció de censura contra Rajoy

El president espanyol no preveu assistir al debat de la moció de censura aquesta tarda

Actualitzada 31/05/2018 a les 16:06

Una moció que fa Sánchez president

Un nou escenari si Rajoy dimiteix

El PNB ja ha comunicat al PP i al PSOE que votarà a favor de la moció de censura per fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa, segons confirmen a l'ACN fonts parlamentàries. La direcció dels nacionalistes bascos han pres la decisió aquest matí en una reunió extraordinària i el portaveu al Congrés, Aitor Esteban, comunicarà al ple la decisió. El president espanyol, Mariano Rajoy, no preveu assistir aquesta tarda a la sessió del debat de la moció de censura. El president ha intervingut aquest dijous a l'hemicicle i ha mantingut un intens debat amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que li ha demanat en reiterades ocasions que dimiteixi. Després del discurs de Sánchez, s'ha fet una pausa per dinar. Quan el debat s'ha reprès a les 15h, Rajoy ja no es trobava al seu escó.El ‘sí’ del PNB deixa la moció de censura a l’abast de Sánchez, que només ha d’aconseguir ara el suport d’ERC –la pròxima formació a intervenir al debat- per assolir la majoria absoluta. El portaveu adjunt dels republicans, Gabriel Rufián, ja ha donat a entendre el vot afirmatiu del seu partit aquest dijous al matí, quan ha afirmat que els republicans han de treballar per fer fora els «lladres» i els «carcellers» de La Moncloa. El PDeCAT, l’altra formació imprescindible perquè prosperi la moció, també s'ha mostrat proper al sí. «Seria força curiós que el principal responsable de la crisi a Catalunya sortís políticament indemne», valorava al migdia el portaveu, Carles Campuzano.Tot plegat fa possible que Sánchez culmini la moció amb el suport del PSOE (85), Podem (71), ERC (9), PDeCAT (8), PNB (5) i Bildu (2) (tot i que Bildu no és imprescindible). Sumen 180 diputats, quatre per sobre els 176 necessaris que marquen la majoria absoluta. A partir d'aquell moment, Sánchez es considerarà «investit amb la confiança de la cambra», tal i com recull la Constitució, i el rei el nombrarà president.La decisió del PNB aboca el president espanyol a adoptar una decisió en les pròximes hores. Ha d’elegir entre deixar esgotar la moció de censura, fet que implica la investidura automàtica de Pedro Sánchez aquest mateix divendres, o bé dimitir abans de la votació de la moció de censura (prevista per divendres al migdia) i provocar que el seu govern entri en funcions. Si arriba a la votació sense dimitir es convertirà en el primer president espanyol a perdre una moció de censura. Adolfo Suárez va resistir la del PSOE el 1980, Felipe González la d’Alianza Popular el 1987 i el mateix Rajoy la de Pablo Iglesias el 2017.Per contra, si Rajoy dimitís–tal com també li ha demanat reiteradament el líder del PSOE durant la sessió del matí- s’aplicaria l’article 101 de la Constitució Espanyola i passaria a governar ‘en funcions’, fet que forçaria el rei a iniciar una ronda de contactes i proposar (sense termini) un candidat a la investidura. En cas que es presentés algú i aquesta investidura resultés fallida, s’obriria el termini de 54 dies per a fer efectiva una altra investidura abans de la convocatòria d’eleccions. Per ser investit n’hi ha prou amb una majoria simple. L’únic precedent en democràcia de dimissió per part d’un president espanyol és el d’Adolfo Suárez el 1981, i va continuar en funcions fins la convocatòria d’eleccions.El govern espanyol ha insistit aquest dijous que Mariano Rajoy no es planteja en cap cas dimitir, i de fet el mateix president espanyol ha tancat aquesta possibilitat durant el seu intercanvi de discursos amb el secretari general del PSOE, que l’ha emplaçat a abandonar de mutu propi La Moncloa. Rajoy ha apuntat que es mantindria al càrrec mentre conservi la confiança dels ciutadans i de la cambra, i ha emplaçat el propi Sánchez a dimitir després d’haver perdut dues eleccions consecutives.