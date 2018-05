Esteban anuncia formalment el seu «sí» i confia que el «diàleg» promès per Sánchez «sigui cert» i «no abusi de la prerrogativa i el privilegi» que li dona el PNB

Actualitzada 31/05/2018 a les 17:49

El portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha anunciat formalment des de la tribunal d’oradors el ‘si’ de la seva formació a la moció de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Una decisió que ha justificat per «ètica política» i «responsabilitat» i en resposta a la «demanda majoritària de la societat basca». Esteban ha recordat que un «no» no hauria introduït estabilitat a la vida política espanyola per l’amenaça de Ciutadans de noves mocions de censura i el «degoteig dels tribunals». Els nacionalistes bascos ja havien avançat al PSOE, al PP i al govern espanyol la decisió adoptada a l’Euzkadi Buru Batzar –l’executiva del partit- aquest matí. Esteban ha aprofitat el seu discurs per advertir el PP que «si els pressupostos no passen el tràmit al Senat» per culpa d’un hipotètic veto dels populars als seus propis comptes seria «una irresponsabilitat igual a la que s’acusa altres».