Detingut per agredir a la seva dona, davant del seu fill, perquè no li agafava el telèfon

Actualitzada 30/05/2018 a les 18:17

La Policia Municipal de Madrid ha detingut un home acusat d'agredir a la seva dona, en presència del seu fill, perquè no li agafava el telèfon mòbil. Els fets van tenir lloc al districte d'Arganzuela, ha informat la policia local en una nota de premsa.Els fets van ocórrer al voltant de les 00.15 hores del passat diumenge quan un veí va trucar a la Policia alertant que un home estava pegant a la seva dona. Al lloc dels fets s'hi van personar dos agents que van interrogar a l'ara detingut, aquest els va dir que només havia mantingut una discussió amb la seva dona. La dona va explicar que estava al parc amb el nen i un amic, i que la seva parella la va començar a trucar al telèfon insistentment, en total 20 trucades. Quan va arribar a casa ell estava borratxo i li va recriminar que no atengués les seves trucades, i va començar a bufetejar-la amb la mà oberta davant del seu fill, menor d'edat. De fet, el menor es va interposar entre tots dos perquè el seu pare deixés de copejar-la.L'home va acabar detingut per un delicte de violència de gènere. La víctima ja havia denunciat agressions durant el mes de gener al Jutjat de Violència de Gènere número 4 de Madrid, han indicat les mateixes fonts.