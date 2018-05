Condemnat 13 anys després a 3 anys de presó per violar a una noia semiinconscient

L'acusat es va aprofitar de l'estat de la víctima «incapaç de comprendre ni amb qui es trobava, ni de reaccionar»

Un home ha acceptat una condemna de tres anys de presó per haver violat a una noia, que estava semiinconscient per culpa de la ingesta de begudes alcohòliques, en un judici que s'ha celebrat 13 anys més tard per la dificultat de localitzar a l'acusat, de nacionalitat francesa. En la sentència, la secció 22 de l'Audiència de Barcelona imposa a l'acusat, en virtut d'un acord de conformitat que ha aconseguit amb la Fiscalia, una pena de tres anys de presó per un delicte d'abús sexual, a més del deure d'indemnitzar a la víctima amb 4.000 euros i la prohibició d'aproximar-se a ella durant quatre anys després de complir la condemna.El jutge també ha aplicat dos atenuants, que han rebaixat la pena, per l'embriaguesa de l'acusat en el moment dels fets i pel temps que ha transcorregut fins a la celebració del judici. El motiu de la dilació d'aquest procés ha estat la dificultat d'identificar a l'acusat, que és de nacionalitat francesa i resideix a França, a més dels problemes per fer-lo comparèixer. Aquest judici es va assenyalar per al novembre de l'any passat però, davant la incompareixença de l'acusat, es va dictar una ordre de busca i cerca.Segons la sentència, els fets van ocórrer el 31 de desembre de 2005 a les vuit del matí quan la víctima, de 19 anys, i un amic seu van coincidir al metro de la línia 3 de Barcelona amb el condemnat i un altre home, que no ha pogut ser identificat. La víctima i el seu amic havien acudit a diferents locals i consumit una notable quantitat de begudes alcohòliques i alguna substància estupefaent. A més, durant el trajecte de metro l'acusat els va oferir una beguda que probablement era absenta. Tots dos van decidir baixar en una parada per anar a veure un amic que regentava un bar i l'acusat i el seu acompanyant van decidir anar amb ells. Quan van arribar al local i van veure que estava tancat, l'amic de la jove va anar a buscar al propietari de l'establiment i, en aquell moment, l'acusat es va aprofitar de l'estat de la víctima «incapaç de comprendre ni amb qui es trobava, ni de reaccionar», i la va portar a un pàrquing on la va violar, per després fugir.