Troben el cadàver momificat d'una anciana que va morir asseguda a la cuina 4 anys enrere

Un veí va veure els peus de l'anciana en una posició estranya que li van fer pensar que havia caigut, motiu pel qual va avisar als Bombers

Actualitzada 29/05/2018 a les 18:42

Segons informa el mitjà Levante, un veí del barri valencià del Cabanyal va trobar, per casualitat, el cos sense vida de la seva veïna de 78 anys, amb la qual compartia la galeria interior del domicili. El veí va trobar el cos de María Amparo Plaza quan anava a netejar la part comuna del domicili, separada per un vidre, moment en el qual va poder veure els peus de l'anciana en una posició estranya, que li van fer pensar que havia caigut.Segons informa el citat mitjà, el cos va ser trobat en un avançat estat de momificació natural, l'anciana feia 4 anys que havia mort. Com que el cos no s'havia descompost i no havia entrat en cap procés de putrefacció, cap veí va ser alertat per l'olor. María Amparo Plaza va morir sola, sense cap familiar ni amic la trobés a faltar.Les primeres investigacions apunten que l'anciana va morir per causes naturals, de fet, el cadàver va ser trobat en una cadira de la cuina.