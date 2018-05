Presó eludible amb fiança de 200.000 euros per a la dona de Bárcenas

Deixa en llibertat amb mesures cautelars l'exdona de Correa i imposa una fiança de 100.000 euros a l'exalcalde de Pozuelo

Actualitzada 30/05/2018 a les 14:07

L'Audiència Nacional ha decretat presó eludible amb una fiança de 200.000 euros per a la dona de l'extresorer del PP, Rosalía Iglesias, condemnada per la trama Gürtel a 15 anys i 1 mes de presó. La secció segona de la Sala Penal acorda que podrà sortir de la presó si abona els diners i, llavors, se li imposaran mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals al jutjat. En el cas de l'exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda (condemnat a 14 anys i 4 mesos), ha fixat fiança de 100.000 euros per poder sortir en llibertat.L'Audiència Nacional ha acordat mesures cautelars per a la resta de condemnats que estaven pendents de conèixer la seva situació personal després de comparèixer dilluns davant la sala. Entre ells hi ha l'exdona de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano (condemnada a 14 anys i 8 mesos). Dilluns, els magistrats ja van decretar presó incondicional i sense fiança per a Bárcenas (33 anys i 4 mesos de presó), l'exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (38 anys i 3 mesos), i l'exconseller de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo (31 anys i 9 mesos).